Les Black Eyed Peas au Main Square Festival 2021 !

Ils étaient venus une première fois à Arras en 2010. 11 ans après, ils seront de retour.

Le groupe américain Black Eyed Peas (I Gotta Feeling, Pump It, Mamacita...), prévu initialement à la programmation du Main Square Festival début juillet, reporté pour cause de crise sanitaire, va donc revenir dans un an, plus précisément le samedi 3 juillet 2021. Une annonce faite sur Twitter par les organisateurs du Main Square.

Ils viennent s'ajouter à la liste des artistes qui ont déjà confirmé leur présence pour le festival qui se tiendra du vendredi 2 au dimanche 4 juillet 2021, avec Sting, Sum 41, Twenty One Pilots ou encore Nekfeu.