Les Black Eyed Peas au Main Square Festival d'Arras en 2022

Les organisateurs du Main Square Festival d'Arras annoncent la venue au festival en 2022 des Black Eyed Peas, qui s'ajoutent aux autres têtes d'affiche déjà dévoilées, Sting et Twenty One Pilot.

Ils avaient déjà mis le feu à la Citadelle d'Arras en 2010! Eh bien les Black Eyed Peas vont remettre ça l'année prochaine! Les organisateurs ont annoncé ce mardi la venue en 2022 du trio américain. Ils seront sur la scène principale le samedi 2 juillet 2022. Les billets sont déjà en vente sur le site du Mainsquare et dans les points de vente habituels. Les organisateurs avaient déjà dévoilé la venue l'an prochain de Sting et de Twenty One Pilot.

Les organisateurs rappellent que les billets achetés pour les éditions 2020 et 2021, reportées en raison de la crise sanitaire, sont valables pour le festival 2022.