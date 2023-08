Les Black Eyed Peas, nouvelle tête d'affiche du Cabaret Vert après la déprogrammation de Lomepal

Ce sont donc les Black Eyed Peas qui se produiront ce jeudi 17 août sur la scène Zanzibar du Cabaret Vert à Charleville-Mézières. Le festival a annoncé ce mercredi qu'il déprogrammait le rappeur Lomepal , visé actuellement par une enquête préliminaire pour viol. Pour le remplacer, le Cabaret Vert fait appel au groupe de hip-hop américain, interprète des tubes mondiaux "Let's get it started", "I gotta feeling" ou encore "Shut Up".

Vous pouvez encore prendre vos places ici : https://cabaretvert.com/artiste/black-eyed-peas/