Valençay, France

Vous les verrez cet été à la télé ! Comme le révélait ce mardi le journal Le Parisien, Maria, 87 ans, alias Vincent Dubois, et son fils Christian, 50 ans, alias Jean-Christian Fraiscinet, le duo comique des Bodin's originaire de la région Centre a été choisi par France 2 pour animer l'une des épreuves de l'émission Fort Boyard.

Un jeu de chaises musicales

Les deux comédiens vont animer une épreuve baptisée "Le bal des Bodin's", sorte de jeu de chaises musicales. Mais comment est née l'idée ? Vincent Dubois allias la Maria nous raconte. "Le Père Fouras était très très déçu de voir qu'il y avait des bals populaires un peu partout en France l’été sauf sur le Fort, il a donc appelé sa vieille copine Maria pour qu'elle vienne avec son fils organiser un bal populaire" !

Maria joue l'orchestre et chante des parodies"

"Le Père Fouras voulait un bal populaire sur le Fort Boyard"

Durant l'épreuve, on verra donc s'affronter deux candidats avec Christian, le fils Bodin's et Passe-Muraille, un autre personnage de Fort Boyard. "Pendant que le fils et Passe-Muraille dansent avec les deux candidats, la Maria va jouer l'orchestre et chanter des parodies de chansons de sa fabrication".

Il y a 3 ans en arrière, Maria et Christian Bodin’s me demandait d’être le parrain de leur spectacle. Cette année, on se retrouve sur le fort pour jouer ensemble comme quoi la vie nous réserve bien des surprises. #FortBoyard@LesBodinspic.twitter.com/ngIfBPyP5j — Anthony Laborde (@passemurailleof) May 22, 2018

Les Bodin's ont été approchés directement par les producteurs de l'émission. "Ils sont venus voir le spectacle au Zénith de Paris et ils nous ont contactés au mois de mars". Le concept a tout de suite plu à nos deux humoristes. "Fort Boyard, c'est proche de notre univers, c'est familial, très populaire, ça nous ressemble cette émission là, donc on a accepté assez rapidement".

"On a dit oui tout de suite aux producteurs de l'émission"

160 techniciens sur le tournage

#FortBoyard 2018 : La première équipe est encore en tournage et cette journée est également à suivre sur notre site ;) --> https://t.co/TR02dZ54QSpic.twitter.com/v08Xj5sucS — Fort-Boyard.fr (@FortBoyardFr) May 21, 2018

Le tournage a commencé ce lundi. Les Bodin's ont déjà cotoyé plusieurs personnalités. "On voit passer régulièrement des Miss, des animateurs télé, il y a Jérémy Ferrari, Samuel Etienne, Nelson Monfort (...) _on se retrouve dans grande cour de récréation, il y a 160 techniciens qui s'affèrent de tous les côtés_, c'est une vraie fourmilière... on est épatés de tous les côtés, et en plus cette semaine il fait un temps magnifique, donc c'est génial" !

Pour l'instant les Bodin's se sont engagés à tourner seulement quatre émissions, car leur planning ne leur permettait pas d'en faire plus. Mais ils seront bien présents cet été à la télé, c'est la Maria qui vous le fait savoir.

"Rendez-vous cet été sur France 2" (façon Maria Bodin's)

Les Bodin's sont décidément bien occupés, puisqu'en plus de Fort Boyard, ils continueront en juillet de donner leur spectacle de plein air ("Les Bodin's grandeur nature", complet en juillet) dans leur ferme de Descartes (Indre-et-Loire). Puis ils repartiront sur les routes en septembre pour leur tournée, prévue jusqu'en mars 2020.