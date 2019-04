Les Bodin's font le show en direct sur M6 le jeudi 18 avril

Indre-et-Loire, France

Partout où ils passent, c'est le succès assuré ! Les Bodin's vivent ce jeudi soir une nouvelle étape de leur incroyable épopée comique. Le spectacle du duo tourangeau, Grandeur Nature, va être retransmis à partir de 21h sur M6, en direct du Zénith de Nantes.

Déjà la 4ème saison !

Jean-Christian Fraiscinet est l'un des deux Bodin's. Il joue Christian, le fils de la terrible Maria Bodin. Lui n'aime pas trop le terme de consécration, il préfère parler d'une nouveau grand moment pour les Bodins après leur premier Olympia et leur premier long métrage. "On s'étonne tous les jours de ce qui nous arrive, on a commencé ce spectacle en 2015, il devait durer une saison, s'arrêter en avril 2016. Et là on va finir, à Nantes justement, la 4ème saison ! Et on sait qu'on le prolonge jusqu'en 2021, on sait qu'on va faire 5 voire 6 saisons, peut-être même plus, car des gens sont de plus en plus nombreux à vouloir voir ce spectacle".

"C'est un spectacle qui est dans l'air du temps" - Jean-Christian Fraiscinet, qui interprète Christian Bodin

"Ce qui est indéniable", dit Jean-Christian Fraiscinet, "c'est que les gens ont envie de rire et que le spectacle est fait pour ça. Il est très populaire, il s'adresse à toutes les classes sociales, à tous les âges, et en plus il est dans l'air du temps, avec tout le climat social du moment. Nos Bodin's sont des petites gens, qui se débrouillent avec pas grand chose. On est en plein dans ce que les gens vivent en ce moment".

Le spectacle qui va être diffusé ce jeudi soir a déjà été vu par plus d'un million 200 000 personnes.