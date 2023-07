Les Bodin's : "le spectacle à Descartes, c'est notre récréation" dit Jean-Christian Fraiscinet alias Christian

C'est, chaque été, le seul spectacle estival qui affiche complet des mois à l'avance, en Indre-et-Loire. Les Bodin's commencent le jeudi 6 juillet leur série de spectacles dans leur ferme de Descartes, en pleine campagne, au sud de l'Indre-et-Loire. 150 bénévoles se relaient pour accueillir le public dans cette bâtisse située au milieu des champs.

Jean-Christian Fraiscinet, alias Christian Bodin, a répondu aux questions de France Bleu Touraine à quelques heures de la première.

Ce retour dans votre ferme, qu'est-ce que ça change par rapport au spectacle que vous faisiez dans les Zénith ?

En fait, c'est un retour aux sources. C'est là que tout a commencé pour ce spectacle des "Bodin's Grandeur Nature" puisque la tournée dans les Zénith était une adaptation du spectacle de plein air. On avait créé ce spectacle dans les Zénith pour fêter les dix ans du spectacle de plein air, et ça fait maintenant 18 ans qu'on joue l'été dans la ferme de Descartes.

Quand on joue dans une cour de ferme, l'ambiance est forcément différente de celle d'une salle ?

Oui, oui. Ce qui est très curieux, c'est que les gens n'hésitent pas à venir voir les deux spectacles et les trouvent finalement très différents. À Descartes, c'est à l'extérieur donc il peut y avoir les inconvénients liés à la météo, comme la pluie ou le vent. Mais il y a une telle ambiance, avant, pendant et après le spectacle, que ce spectacle est notre récréation, chaque été.

Une récréation, mais pas des vacances...

Ah non, ce n'est pas du tout les vacances. C'est peut-être même la période la plus dure pour nous physiquement. En tournée, on ne joue que trois ou quatre fois par semaine, alors qu'à Descartes on joue vraiment tous les jours, sauf le lundi et un dimanche. C'est vraiment un marathon pour nous, le mois de juillet. Les vacances, ce sera plus tard, au mois d'août.

Et une fois de plus, vous jouez à guichet fermé

Oui. C'est un phénomène, ce spectacle-là. Pour Descartes, on ouvre les réservations tous les ans début octobre et dix ou quinze jours plus tard les 22 000 places sont parties. Ça se fait toujours par bouche-à-oreille. On se demande même d'où les gens arrivent parce que tous les ans c'est pareil. C'est incroyable.

La tournée des Zénith des "Bodin's Grandeur Nature" est définitivement finie. En revanche, ce spectacle à la ferme va continuer les années prochaines ?

Effectivement, c'est bien de le préciser. On a arrêté la tournée au bout de huit ans et 500 Zénith, mais on continue de jouer ce spectacle à la ferme tous les étés. C'est notre rendez-vous estival.

"On a arrêté la tournée au bout de huit ans et 500 Zénith, mais on continue de jouer ce spectacle à la ferme tous les étés"

Jean-Christian Fraiscinet et Vincent Dubois alias Christian et Maria Bodin © Radio France - ©Manon Derdevet

Vous avez réussi à ne pas vous fatiguer d'un spectacle que vous avez autant joué ?

Oui. Si ça ne marchait pas, on s'en fatiguerait sûrement, mais comme ça cartonne, c'est toujours très agréable de le jouer. En plus, avec Vincent (NDR : Vincent Dubois, l'interprète de Maria Bodin), on le met à jour très régulièrement en fonction de l'actualité. Même si on raconte la même histoire, insérer des éléments d'actualité nous empêche de tomber dans la routine.

L'actualité, on sait qu'elle est bien triste en ce moment. Il va y avoir des références aux émeutes ?

Oui mais des sujets comme ça, ce n'est jamais simple de les intégrer. Alors on le fait par petite touche, on teste, parce que ce sont des sujets super-sensibles. Si on ne trouve pas comment rendre un sujet drôle, on ne le met pas forcément. Là, on y fait un peu référence, mais c'est assez léger.

Pour finir, il faut souligner que c'est un spectacle qui tient aussi grâce à l'investissement de beaucoup de gens qui vous aident pour l'organisation

Ah oui, c'est rien de le dire et c'est pour ça aussi que c'est un spectacle un peu à part. On a 150 bénévoles qui nous aident chaque été, qui se relaient pendant un mois, qui prennent sur leurs vacances, sur leur temps de repos, etc...C'est ce qui nous émeut le plus, d'avoir tous ces gens avec nous. C'était vraiment devenu une famille. Il y a des gens qui sont là depuis 18 ans, qui amènent leurs enfants, c'est vraiment une ambiance très particulière où se côtoient les professionnels et les bénévoles, avec des gens qui nous aident à bien accueillir le public, que ce soit au parking, à la buvette, et autre. Il y a une ambiance très très festive et pour ça, on leur doit beaucoup.