Les Bodin's pourraient s'impliquer dans la réouverture du petit théâtre de Guéret

Guéret, France

Après Annie Duperey, Virginie Lemoine, et Fiona Gelin, c'est un autre soutien de poids pour le petit théâtre à l'italienne de Guéret. La troupe de théâtre Les Bodin's étaient à Guéret ce lundi pour visiter l'édifice, fermé depuis 36 ans (1983). Deux comédiens ont répondu à l'invitation de l'association guérétoise Masquarades qui milite depuis plusieurs années afin que cet édifice soit rénové et qu'il rouvre.

C'est un outil qui est superbe, ce serait vraiment dommage qu'il serve à autre chose que du théâtre, estime l'un des acteurs Jean-Christian Freyssinnet.

Le gros problème reste le budget : deux millions d'euros sont nécessaires pour la rénovation du bâtiment qui date du XIXe siècle. Les élus de Guéret et du Grand Guéret ont indiqué à Masquarades qu'avant d'envisager de rénover, il faudrait d'abord un projet, une proposition de programmation culturelle. C'est pour cela que Les Bodin's sont venus. Une partie de la troupe (qui est connue pour son spectacle 'Grandeur nature' sur la ruralité) a visité le théâtre et pourrait se montrer intéressé par la programmation si le théâtre était rénové : "On sait comment se fait une programmation, on dirige aussi un théâtre, il faut étudier le lieu et tout ce qu'on peut y faire."