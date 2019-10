Les boites à livres ont du succès dans l'Yonne

yonne

Ariane Colin a contacté les 423 communes de l'Yonne, pour effectuer son recensement. Et selon elle, beaucoup de maires qui n'ont pas encore de boîte à livres ont désormais le projet d'en installer une. "Ils savent qu'une bibliothèque coûte cher. Il faut un bâtiment, une personne pour s'en occuper et il faut la rémunérer. Alors qu'une boîte à livres ça s’auto-gère. Il faut juste la protéger de la pluie si possible, ensuite les gens prennent et donnent des livres."

Tout le monde peut trouver son bonheur dans les boites à livres

Et les boites sont pleines de livres constate Ariane qui en visite régulièrement. Et si ça fonctionne, c'est parce qu'on y trouve toutes sortes de livres. "Du bricolage, du jardinage, de la littérature, de la science fiction. Des bouquins à l'eau de rose aussi. Les gens donnent ce qu'ils ont et ça intéressera peut-être quelqu'un."

Ariane Colin a réalisé une carte des boites à livres dans l'Yonne © Radio France - Damien Robine

Des boites à livres originales comme cette vieille pendule à Arces

Ces boites à livres, on les retrouve surtout au bord des routes ou dans les parcs et parfois dans les commerces. Et puis il y aussi certaines boites à livres qui, à elles seules, valent le déplacement. "Il y en a une très belle à Arces. Une vieille pendule. A la place du mécanisme, on trouve une étagère à livres. A Montigny la Resle, c'est un frigidaire, c'est vraiment génial."

Les photos sont à retrouver sur le blog d'Ariane Colin qui actualise régulièrement la carte des boites à livres dans l'Yonne.