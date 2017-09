Les bons comptes du cinéma le Méliès à Pau

Le cinéma d'art et essais de Pau attire chaque année entre 110 et 120 000 spectateurs chaque année. Malgré la concurrence CGR la structure associative fait plus que résister.

La belle santé du cinéma le Méliès à Pau. La salle d'art et essais a présenté son bilan. Le début d'année a été moyen, mais l'été (il faut dire qu'il n'a pas fait beau) a été très bon et la rentrée s'annonce bonne. De toute manière, le Méliès cartonne avec entre 110 et 120 000 entrées par an. Pour vous donner un ordre d'idée, le CGR Saint Louis en centre ville et ses 7 salles, fait moins de 100 000 entrées. Même les grosses enseignes de la profession reconnaissent la performance.

Avec seulement deux salles

Ce qui surprend aussi c'est que le Méliès fait cette performance avec deux salles seulement, avec des capacités limitées. Il y a 30 spectateurs en moyenne par séance. Un ratio dont beaucoup se satisferaient. Alors certes il y a beaucoup de scolaires, mais il y a un vrai lien entre les cinéphiles et le Méliès. Le Méliès est dans les cinq meilleurs cinémas d'arts et essais de France en terme d'entrées. Dans une ville moyenne en plus et dans un contexte de concurrence. Il y a quand même une trentaine de salle dans l'agglomération. On comprend l'impatience de l'équipe dirigeante de déménager place du Foirail dans ce nouveau bâtiment qui prévoit 3 salles pour le Méliès.

Des exclusivités encore et toujours

Il faut dire que le Méliès parvient à décrocher des exclusivités sur Pau. Les distributeurs ont confiance et du coup confient des grosses affiches francaises au Méliès et rien qu'au Méliès. A Pau, si on veut voir "Barbara" , "120 battements par minute" ou "le petit paysan" c'est uniquement au Méliès.

C'est important que quelques films soient en exclusivité au Méliès. On se bat régulièrement pour en avoir. Pour focaliser l'attention des spectateurs sur le Méliès — Philippe Coquillaud le directeur

Le directeur du Méliès Philippe Coquillaud Copier

