Les boulistes de Renazé vont défier Dylan Rocher, champion du monde de pétanque

C’est un événement pour le petit club de boules bretonnes de Renazé qui accueillera pour la première fois un champion du monde de pétanque, ce mercredi 18 mai. Originaire du Mans, Dylan Rocher, qui a décroché le titre en Espagne en 2021, viendra défier les boulistes sur le boulodrome de la butte de la Touche à Renazé, lors d’un concours. Les amateurs pourront donc se mesurer à ce professionnel spécialiste du tir de précision. Les épreuves débuteront à 10 h et se termineront à 17 h.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Dylan Rocher, qui a déjà un palmarès bien fourni, espère bien marquer de son empreinte l'histoire de ce sport : "j’ai faim de trophées, c’est ce qui me fait avancer et garder la motivation. Je vais tout faire pour essayer de marquer l’histoire de la pétanque. Il va falloir se maintenir au top durant de nombreuses années, ça va être ça le plus dur" disait récemment le Sarthois dans un entretien à Sport Mag.