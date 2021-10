Les Bretons attendus aux urnes pour élire le GR de Belle-Ile-en-Mer comme randonnée préférée des Français

Le GR 340 sera-t-il élu GR préféré des Français ? En tout cas, il fait déjà partie des huit GR sélectionnés pour le concours "Mon GR préféré" et c'est le seul sentier métropolitain à se trouver sur une île. Connu pour longer les côtes, il passe par des lieux emblématiques tels que la pointe des poulains, la pointe de Kerdonis ou encore Port Coton.

Les votes sont ouverts sur Internet à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 17 novembre, "_on invite tout le monde à voter une fois par jour et chaque jour jusqu'au 17 novembre puisqu'_on peut voter une fois par jour", précise Madeleine Le Branchu, présidente de la Fédération Française de Randonnée dans le Morbihan. Les résultats seront annoncés le 18 novembre.

Le GR 340 est un sentier de 90 km. Sa difficulté est principalement le dénivelé qui est de 2800 mètres au total.

Des randonneurs de l'association Belle-Ile Pousse-Pieds sur le GR 340. - Bernard Roué, président de Belle-Ile Pousse-Pieds

Les Bretons "votent beaucoup"

Le sentier de Belle-Ile-en-mer est un concurrent de taille par la beauté de ses paysages mais aussi par la fierté locale qui pourrait porter ses fruits dans les urnes, "_nous comptons beaucoup sur les Bretons parce que je sais qu_'ils sont fiers de leur territoire, ils le défendent ardemment et je crois qu'il y a beaucoup de Bretons qui votent", rigole Madeleine Le Branchu.

En 2017, cet engouement s'est vérifié. C'est une portion du GR 34 passant dans la baie de Morlaix qui a gagné la première édition du concours.

Une aubaine pour le territoire

"Les gagnants des éditions précédentes le disent bien, il y a des retombées incroyables pour le territoire notamment en notoriété", raconte Madeleine Le Branchu. La présidente de la FFR du Morbihan tient à préciser que c'est un coup de projecteur à destination d'un public singulier, "le randonneur n'est pas un touriste comme les juillettistes ou les aoutiens. Le randonneur viendra au printemps ou à l'automne sur des périodes calmes pour apprécier le territoire."

Vue sur le phare de la Pointe des Poulains depuis le sentier du GR 340. - Bernard Roué, président de Belle-Ile Pousse-Pieds

Les 4 coins de la France représentés

Parmi les huit sentiers en lice, la mer, la montagne et la campagne sont exposées.

GR 2 Au fil de la Seine (Cote d'Or)

GR 5 Traversée du Massif des Vosges (Alsace)

GR 22 Paris - Le Mont-Saint-Michel (Orne)

GR 55 Les Glaciers de la Vanoise (Savoie)

GR de Pays Massif du Ventoux (Vaucluse)

GR 107 - Chemin des Bonshommes (Ariège)

GR 340 - Tour de Belle-Île-en-Mer (Morbihan)

GR Bordeaux Métropole (Gironde)

En 2020, c'est le GR 21 Littoral de la Normandie qui a gagné ce concours.