Les Bretons d'Alvan & Ahez à l'Eurovision 2022 : "Une immense fierté d'emmener la langue bretonne à Turin"

Alvan & Ahez a remporté le concours national de l'Eurovision, ce samedi 5 mars 2022, et va donc représenter la France au concours européen de la chanson. L'édition 2022 aura lieu à Turin le 14 mai. Au lendemain de leur victoire, Sterenn, Sterenn, Alexis et Marine se sont confiés à France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique : Est-ce que vous réalisez que, ça y est, vous allez représenter la France à l'Eurovision ?

Alvan & Ahez : Absolument pas dans notre tête, on est un peu encore sur un nuage. On ne sait pas trop ce qui nous arrive. On y va, on se laisse porter. On a de la chance d'être accompagné et on est concentrés sur ce qu'il y a à faire plutôt que sur ce qu'on devrait ressentir avec tout ce qui se dit autour de notre prestation.

FBA : Vous avez pu avoir, vous vos proches depuis votre victoire. Comment est ce qu'ils ont réagi?

A&A : Très émus, on a tous pleurés. Il y a de l'émotion mais de la fierté aussi. On a pu les avoir que très brièvement, c'est vrai que tout s'est enchaîné depuis l'annonce des résultats hier. Les interviews, les plateaux, etc. Mais oui beaucoup d'émotion.

FBA : Vous savez déjà un peu à quoi vont ressembler les prochains jours, les prochaines semaines pour vous?

A&A : Demain, on peut vous dire qu'on va en répète. On reste un peu dans le jus, dans la dynamique dans laquelle on se trouvait déjà et donc demain répète. Et on va sublimer Fulenn encore plus pour aller à Turin.

FBA : Vous avez déjà des idées de mise en scène, de costumes ? Ou bien ce sera pour plus tard ?

A&A : Vous aimeriez bien savoir ? Et bien nous aussi ! Ça va être un travail de longue haleine pour pour sublimer au mieux cette chanson, la scénographie, etc. On a hâte de commencer à travailler là dessus et puis de pouvoir proposer au public de l'Eurovision une scénographie vraiment travaillée, qui représente au mieux cette chanson.

FBA : Et toujours à coeur, la culture bretonne où vous l'avez montré sur vos différentes prestations, c'est un fil rouge ?

A&A : Carrément, c'est toujours le fil rouge. Après, c'est vrai qu'il y a aussi le plaisir de faire de la musique avant toute chose. Mais on est très content de porter les couleurs de la Bretagne jusqu'à Turin. C'est un truc de ouf. Et c'est vrai que depuis, on communique beaucoup en breton entre nous, avec Sterenn, Sterenn et Marine. Sauf quand, évidemment, Alexis est là où on s'adapte (ndlr : il ne parle pas breton). C'est important pour nous de chanter en breton, dans notre langue à nous. Et une immense fierté de l'emmener, d'abord au prime Eurovision France, et maintenant à Turin.

FBA : Alexis, tu ne parle pas Breton, est ce que toute cette aventure t'a donné envie d'apprendre ?

Alexis : Je n'ai pas le choix, si je veux comprendre ce qu'elles disent dans mon dos, je suis obligé d'avoir des notions ! (rires) Non mais on s'est dit ça peut être un challenge : dans deux mois je suis bilingue. Mais pour être sincère, l'apprentissage de nouveau en ce moment, je ne l'envisage pas du tout, il y a trop de choses !