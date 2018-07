Quimper, France

L'étoile solitaire restera collector. Il faut désormais se procurer le nouveau maillot des Bleus, celui qui affiche fièrement la deuxième étoile. Depuis ce lundi matin, lendemain de victoire, les supporters bretons cherchent par tous les moyens à posséder cette nouvelle étoile.

Et pour preuve, le téléphone de Samuel n'arrête plus de sonner. Le responsable de rayon d'Intersport, à Quimper, ne sait pas quoi répondre aux clients. "On n'a toujours pas de date d'arrivée des nouveaux maillots."

Encore quelques semaines de patience

Comme pour l'ancien tee-shirt, les magasins de sport devraient en recevoir quelques centaines. Pour s'en procurer un exemplaire, il faut le commander. Les magasins vous recontacteront une fois que les maillots seront arrivés.

"Normalement, nous devrions attendre 15 jours environ", estime Samuel. Mais les clients, eux, n'attendent pas trois jours après la victoire. "J'espérais en trouver un, confie Sylvain, un fan de football. Tant pis, je reviendrai !"

Dépenser ou bricoler

Comptez 85 euros le maillot pour adulte, 20 euros supplémentaires pour inscrire le nom d'un joueur au dos. "J'ai vu certains dessiner une étoile au stabilo, sourit Jérôme, un client. Mais je préfère avoir le maillot. À la rigueur, ceux qui se débrouillent bien en couture peuvent essayer !"