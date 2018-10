Les Fatals Picards, les Sea Girls et Julien Clerc sont prochainement à l’affiche ; nous vous offrons la possibilité d’aller les voir en spectacle.

Les Fatals Picards

Les Fatals Picards ont représenté la France à l'Eurovision en 2007 avec « L'amour à la Française » et ont fini dans les 22 premiers, soit mieux que les deux derniers ! En 20 ans de carrière, ils ont vendu 224 144 albums (nous les avons comptés au sillon près), soit approximativement la population de Lille (nous sommes également allés compter les Lillois, au Ch’ti près). Les gars du nord se produisent partout en France et s'installent le temps d'un concert au Rocksane de Bergerac vendredi 12 octobre. Ils sont les invités du « Choix de France Bleu Périgord » mercredi 10 octobre à 18h10. Des entrées sont à gagner sur l’antenne de France Bleu Périgord tout au long de la semaine.

Les Sea Girls

Après 150 dates de tournée et une nomination aux Molières 2017 dans la catégorie « Meilleur spectacle musical », les Sea Girls sont déjà de retour avec « La revue » à Sarlat vendredi 12 octobre à 20h30, avec plus de plumes, plus de paillettes mais aussi plus de gadins… C'est burlesque, magique et endiablé, bref, immanquable ! Elles sont les invitées du « Choix de France Bleu Périgord » mardi 9 octobre à 18h10. Des entrées sont à gagner sur l’antenne de France Bleu Périgord tout au long de la semaine.

Julien Clerc

Julien Clerc sera à l’espace des 3 provinces de Brive vendredi 16 novembre pour fêter ses 50 ans de carrière. De son premier album, en 1968 (avec « La cavalerie »), à son 24ème, entièrement réalisé par Calogero (avec « À vous jusqu'à la fin du monde »), Julien Clerc a enchaîné les succès. Il a su s’entourer de paroliers de renom, essentiellement Étienne Roda-Gil bien sûr, mais aussi Maurice Vallet, Luc Plamondon, Serge Gainsbourg, David Mc Neil, Jean-Loup Dabadie, Françoise Hardy, etc. Des entrées pour son concert à Brive sont à gagner sur l’antenne de France Bleu Périgord tout au long de la semaine.