En Mayenne, les cahiers de vacances ce n'est pas que pour les enfants, ils séduisent aussi les adultes

Les cahiers de vacances existent aussi pour adultes. Oubliez les exercices de maths et de conjugaison, ceux-là misent sur le jeu et la culture générale. Au magasin Cultura de Saint-Berthevin, ils rencontrent un petit succès.

Qui a dit que les cahiers de vacances étaient réservés aux enfants ? Ils en existent pour adultes, dans tous les genres, et ils sont de plus en plus populaires. À Cultura à Saint-Berthevin, leur rayon est même installé près de l'entrée, entre les cartes routières et les guides de vacances.

Cécile Calamote, responsable du rayon librairie, feuillette un cahier de vacances."On a des QCM sur le bikini, des thématiques qui portent sur l'histoire et le sport, par exemple. "Tout le monde peut y trouver son compte."

Travailler sa mémoire

Le phénomène existe depuis une petite dizaine d'années et séduit un public de plus en plus large. "Les jeunes d'une vingtaine d'années achètent plutôt des cahiers sur Disney, Fort Boyard ou Koh-Lanta, précise la responsable. Les adultes d'une trentaine d'années vont aller vers des cahiers de vacances pour réviser les langues et les très anciens vont, eux, travailler leur mémoire."

Chantal, 60 ans, est attirée par un cahier de vacances sur l'histoire. "Je peux me laisser tenter par la couverture mais je ne pense pas acheter. Je comprends que ça intéresse les gens mais moi, l'été, je préfère un bon bouquin."

"Ludique, sans prise de tête"

Cécile Calamote enregistre des ventes encourageantes depuis le début de l'été. "Les enfants reviennent aux cahiers de vacances et du coup, les parents aussi, explique-t-elle. C'est aussi parce qu'ils sont devenus beaucoup ludiques, sans prise de tête."

Les éditeurs innovent et proposent ainsi des thèmes à la mode, comme les escape game. Ce sont des jeux de plateau ou de salle dans lesquels il faut résoudre des énigmes. De quoi tenter Cédric, 40 ans, grand fan des escape game. "Je m'y suis penché quand tout était fermé. Il y a beaucoup de lecture, c'est très différent du jeu. Je préfère quand même le jeu avec les cartes."