Les campings accueillent leurs premiers vacanciers dans la Vienne

Comment se loger pendant les vacances ? L'une des solutions, c'est le camping. Ce week-end du 3 et 4 juillet a vu les premiers campeurs arriver et garer leurs caravanes sur les emplacements dans la Vienne. La météo, changeante, ne les a pas repoussés. Ils ne sont pas nombreux, le gros des arrivées de juillettistes est attendu pour le week-end des 10 et 11 juillet.

Linda Bousfield, la gérante du camping municipal Le Grand pré à Saint-Pierre-de-Maillé, s'attend à une belle saison, niveau fréquentation. "Je pense qu'elle va être très bien parce qu'il y a beaucoup de voyageurs qui restent en France et nous avons déjà beaucoup de réservations", explique-t-elle. Il y a deux catégories de vacanciers : ceux qui réservent bien en avance comme les groupes ou les familles. Les autres sont ceux qui viennent un peu au dernier moment. Avec 96 emplacements, le camping peut toujours accueillir du monde, il n'est jamais complet. Pour l'instant, seulement huit emplacements sont occupés.

Des campeurs heureux

Les premiers vacanciers ont planté leur tente dans les emplacements ou l'herbe est bien coupée. Certains ont un fourgon ou une voiture aménagée. "Voilà, il y a une partie jour et ça se déplie et ça fait couchage. Il y a juste le sanitaire, c'est pour ça qu'on va en camping", présente Daniel, devant sa voiture. Avec sa femme Sylvie, ce n'est pas la seule raison de ce choix d'hébergement. "C'est la liberté et aussi, le contact des gens", assure Sylvie. En plus, s'il pleut, et c'est le cas un peu ce dimanche, tout est dans la voiture et pas besoin de trouver un endroit pour tout faire sécher.

La météo changeante, ça ne dérange pas Bertrand, il vient de Normandie. "On a un mois de vacances, on va rester en tong pendant un mois, short et marcel !", s'amuse-t-il. La pluie, c'est un aléa, et pour ceux qui n'en veulent pas, il faut aller ailleurs pour lui : "celui qui veut vraiment chercher le soleil, il va chercher la foule aussi dans le sud. Et ce n'est pas notre tasse de thé." Une météo maussade qui influe un peu sur les activités. Au programme : randonnée ou vélo. Pour le kayak sur la Gartempe, ils vont attendre le soleil.