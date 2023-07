Les campings poitevins accueillent les premiers estivants, comme à Saint-Pierre-de-Maillé

Les 86 emplacements du camping municipal "Le Grand Pré" de Saint-Pierre-de-Maillé sont fin prêts à accueillir les juillettistes. Linda, gérante des lieux depuis cinq ans et expatriée allemande ravie, s'affaire entre les sanitaires et les grands tipis proposés à la location. "Nous avons déjà eu des groupes et pas mal de monde sur les beaux week-end des derniers mois, précise-t-elle avec son petit accent. Là on attend plus de monde, mais ça n'est jamais plein ici". Le camping est au calme, installé entre les falaises de calcaire et la rivière Gartempe. "C'est tellement appréciable, se réjouit Lionel, un touriste venu de Saintes pour quelques jours. On entend rien... Juste les oiseaux...".

Les vans sont installés sur la pelouse verdoyante du camping de Saint-Pierre-de-Maillé. © Radio France - Fanny Bouvard

Les canoés, les vélos et les tables de la buvette attendent donc l'afflux de visiteurs. "Il y a aussi une petite plage pour la rivière, pour se baigner ou pêcher, décrit Linda. Mais dans le champs devant, certains visiteurs laissent leurs chevaux et découvrent le coin sur leur monture." Laurie se promène entre les sapins, sa fille de 9 mois dans les bras. "On fait une première étape avant un voyage de trois mois en van vers l'Allemagne et l'Europe". La petite famille passe par les "Plus beaux villages de France" et a donc choisi Angles-sur-l'Anglin. "On a choisi aussi le calme et la sérénité".