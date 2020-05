Les campings resteront fermés jusqu'à une date toujours pas fixée.

C'est un coup dur pour les campings et une mauvaise nouvelle piur les normands qui espéraient retrouver leurs mobil-homes avec le déconfinement du 11 mai. L'hôtellerie de plein air espère tout de même une réouverture avant juin pour ceux qui habitent à moins de 100 kilomètres de leur emplacement.

L'hôtellerie de plein air n'a pas encore le droit de rouvrir et d'accueillir ses clients. L'arrêté du 15 mars a été prorogé jusqu'au 11 mai et devrait vraisemblablement l'être à nouveau au moins jusqu'au lundi de la Pentecôte le 1er juin prochain.

Selon la FRHPA, la Fédération Régionale de l'Hôtellerie de Plein Air, les campings sont considérés au même titre que les cafés et restaurants comme des lieux où le Covid 19 peut se propager et qui de plus pourrait attirer des touristes au-delà des 100 kilomètres de circulation.

Les campings veulent rouvrir pour les propriétaires de mobil-homes

La profession se mobilise tout de même pour permettre aux propriétaires de mobil-homes de pouvoir revenir sur les campings avant le mois de juin. _"__En Normandie, 30% des propriétaires de mobil-homes habitent à moins de 100 kilomètres de leurs biens",_explique Christophe Lelièvre, le président de la Fédération Régionale de l'Hôtellerie de Plein Air. Il va une nouvelle fois plaider la cause de la profession dès ce début de ce semaine auprès des ministres de l'économie et du tourisme.