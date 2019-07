Les campings situés en ville ont aussi du succès

Amiens, France

Ce week-end de 14 juillet est pour beaucoup synonyme de grand départ en vacances ! Si les campings au bord de l'eau et à la campagne se remplissent, les campings des villes ont aussi du succès. À Amiens par exemple, le camping du Parc des cygnes ne désemplit pas.

Situé à cinq kilomètres du centre d'Amiens mais tout de même bucolique, ce camping est bien placé. Les touristes venus des Pays-Bas, de Belgique ou encore d'Allemagne sont nombreux à s'y arrêter pendant leur trajet vers la Normandie ou la Bretagne.

À mi-chemin entre la campagne et la ville

Un de ses nombreux avantages, offrir un cadre digne de la campagne avec ses pelouses vertes, le cours d'eau derrière les caravanes et les arbres. Et c'est notamment ce qui plaît à Hugo, un retraité flamand : "C'est un endroit tranquille, ça fait penser à un bois, à une campagne."

Cette étape permet aussi de visiter Amiens et ses environs. Hugo avait gardé exprès une journée dans son planning : "On a cherché une place pour rester la nuit et pouvoir visiter la ville dans la journée, la cathédrale pour commencer !"

Eux aussi venus de Belgique, Geroen et sa famille sont restés trois nuits dans le camping, pour pouvoir profiter du coin : "Nous sommes en route pour la Bretagne, on s'arrête ici parce que c'est une belle région et qu'on veut visiter des choses ... par exemple hier, le zoo et le parc historique Samara."