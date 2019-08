PHOTOS : Les candidats à Mister Nouvelle-Aquitaine en visite en Dordogne

Boulazac, France

Ils sont beaux. Ils sont jeunes. Les candidats à Mister Universel Nouvelle-Aquitaine se sont présentés officiellement ce samedi à la Guinguette de Barnabé à Boulazac lors d'un week-end de préparation en Périgord.

Au total, une dizaine de concurrents, âgés de 18 à 31 ans originaires du Lot et Garonne, de Gironde, du pays basque, des Landes ou encore de Dordogne pour deux d'entre eux. Ils s'alignent tous pour devenir Mister Nouvelle Aquitaine Universel. L'élection aura lieu dans un mois tout juste, le 21 septembre à Foulayronnes tout près d'Agen.

Les candidats de Mister Nouvelle Aquitaine universel à Boulazac en Dordogne © Radio France - Antoine Balandra

C'est un peu le "Miss France" pour homme puisque le vainqueur de Mister Nouvelle Aquitaine universel participera au concours de Mister universel France puis s'il est élu au concours de Mister Supranational (le Mister universel France acteul part en Pologne au mois de décembre pour tenter de décrocher le titre suprême).

Et pas question de TOUT miser sur le physique. Ces messieurs sont priés d'avoir aussi un peu de cervelle comme l'explique Gaëtan Noiret Binet, le délégué régional de Mister Universel Aquitaine.

"J'ai tendance à la dire aux garçons, on souhaite représenter l'élégance masculine, on a physique qui sera jaugé, mais aussi une mentalité qui doit être irréprochable. donc c'est un tout qui fait un bon Mister. Il faut savoir que tous les candidats ont un test de culture générale, et ils doivent également pouvoir comprendre et s'exprimer un minimum en anglais" explique-t-il

Défilé en agent 007

La preuve de leurs compétences, ces jeunes hommes sont étudiants en communication digitale, lycéen en BTS, militaire, ou même cascadeurs en reconversion. Tous ont une bonne raison d'être là. Comme par exemple Thomas Castrique 21 ans et Slyven Nagoua, 18 ans tout juste.

Ambiance de franche camaraderie chez les Mister de Nouvelle Aquitaine © Radio France - Antoine Balandra

"Personnellement, c'est pour me donner un plus dans mon expérience personnelle, pour me découvrir, essayer de me donner au meilleur de moi même j'ai toujours eu peur du regard des autres et les défilés que nous avons fait m'ont beaucoup apporté, cela m'aide à avoir confiance en moi" dit Thomas Castrique

"Moi je voulais me lancer un nouveau challenge, ce n'était pas du tout mon monde, je voulais perdre certains complexes et me lancer de nouveaux défisé explique pour sa part Slyven.

Raphaël Déjean lui est le plus âgé du groupe, il a 31 ans. Mais ce grand brun ténébreux cache une vie déjà difficile. "J'ai fait une dépression il y a trois ans et je veux montrer au grand public qu'il est toujours possible de remonter la pente" dit-il, expliquant vouloir aussi soutenir une association venant en aide aux enfants.

Le 21 septembre pour l'élection de Mister Nouvelle Aquitaine ils auront un programme chargé : défilé en agent 007 en tenue de ville, en costume, ou même en maillot de bain. Il faudra donc séduire le jury. Mais aussi le public qui peut voter par internet.

Voici les photos des Mister présents au rassemblement périgourdin ce week-end (pour voter pour eux, c'est ici)

- Yoan Vela

Yoan Vela © Radio France - Antoine Balandra

- Raphaël Déjean

Raphaël Déjean © Radio France - Antoine Balandra

- Maxence Livet

Maxence Livet © Radio France - Antoine Balandra

- Slyven Nagoua

Slyven Nagoua © Radio France - Antoine Balandra

- Thomas Castrique

Thomas Castrique © Radio France - Antoine Balandra

- Valentin Guérin