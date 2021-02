Comme en 2020, il n'y aura pas de carnaval cette année à Belfort et Montbéliard. Ils devaient se dérouler respectivement les dimanche 28 mars et 11 avril. Le contexte sanitaire rend leur organisation impossible.

Les carnavals de Belfort et Montbéliard encore annulés

Comme en 2020, les masques vont encore tomber cette année à Belfort et Montbéliard

« La situation sanitaire actuelle et les incertitudes pour les semaines à venir me contraignent à annuler, avec regret, et pour la seconde fois le carnaval de Belfort", écrit le maire de Belfort Damien Meslot ce mardi dans un communiqué. Ce grand rendez-vous populaire devait se dérouler le dimanche 28 mars. Ce rendez-vous attire chaque année plusieurs milliers de participants dans les rues de la cité du Lion.

Deuxième annulation consécutive à Belfort et Montbéliard

Les Belfortains seront donc privés de chars et de défilé pour la deuxième année consécutive." Il ne pourra se tenir afin de respecter la nécessaire limitation des rassemblements", précise la mairie. Comme en 2020, le carnaval de Montbéliard tombe également à l'eau. Lui devait se dérouler le dimanche 11 avril sur le thème " le monde en fête". La décision devrait être officiellement annoncée dans les prochains jours. Une réflexion est engagée pour l'organisation d'un événement festif similaire début juin dans la cité des Princes.