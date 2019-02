Les carnavals de plus en plus difficiles à organiser en Alsace

Les carnavals sont de plus en plus difficiles à organiser. Recettes en baisse, budget sécurité en hausse, risques d'incidents, certaines associations ont jeté l'éponge en Alsace. A Kembs, près de Mulhouse, pas de menaces, mais des inquiétudes sur la baisse des recettes.

Kembs, France

C'est en ce moment la période des carnavals en Alsace, mais ils sont de plus en plus difficiles à organiser. Les associations doivent faire face à la hausse du budget pour la sécurité alors que les subventions des communes sont en baisse et les recettes sont aussi moins nombreuses. Il faut donc redoubler d'imagination pour organiser les défilés de chars et trouver de l'argent.

Une baisse du panier moyen de dépense à Kembs

A Kembs, où le défilé des 34 chars aura lieu le 23 février, il faut trouver chaque année 10.000 euros pour organiser le carnaval. Ce n'est pas facile car le panier moyen est en baisse. La buvette et la petite restauration qui sont les principales sources de recettes enregistrent des baisses.

"Nous sommes passés d'un panier moyen de 10 euros à 8 euros 75, ce qui représente un manque à gagner," explique Edouard Bach, l'organisateur du carnaval, mais aussi le président de la fédération carnaval et festivités d'Alsace.

Le carnaval de Kembs de plus en plus difficile à organiser Copier

Attention à bien gérer son budget

Avec cette baisse des dépenses du public, il faut organiser des soirées le reste de l'année, pour trouver des recettes supplémentaires. Pour éviter les incidents, les jeunes qui participent aux chars doivent aussi être assurés, les groupes doivent mettre la main à la poche.

A Kembs, plus de 750 personnes préparent le carnaval toute l'année. Face à la multiplication des contraintes, certaines communes jettent l'éponge comme celle de Wolschwiller, dans le sundgau.

Edouard Bach lance un appel à bien gérer son budget, aux associations qui organisent des carnavals en Alsace.