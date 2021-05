Les cartels de la féria de Nîmes connus

Les cartels de la feria de Nîmes sont révélés ce lundi. Le "week-end taurin" aura lieu comme prévu sur trois jours, du vendredi 11 au dimanche 13 juin. Très attendu, El Rafi prendra son alternative le samedi 12 juin. Le novillero nîmois va réaliser son rêve de devenir matador de toros dans sa ville natale. Son rêve aurait déjà dû se réaliser lors de la dernière feria des Vendanges mais le protocole sanitaire et la pandémie de covid-19 avaient contraint le novillero à repousser la cérémonie en 2021.

Affiche signée Serena Carone

Le week-end sera lancé le vendredi avec une grande course camarguaise.

Pour la corrida du samedi, à 17h30 : six toros de Victoriano del Rio pour El Rafi, Antonio Ferrera et Juan Ortega.

Et le dimanche, à nouveau à 17h30, une nouvelle corrida avec six toros de Fuente Ymbro pour Finito de Cordoba, Diego Urdiales et Juan Leal.

Deuxième artiste féminine à signer l’affiche de la feria après Kelly Bedrossian en 1999, Serena Carone s’est vue confier le travail de création de l’édition 2021 par Jean-Paul Fournier, sur la proposition de Sophie Roulle, déléguée à la Culture. Cette artiste sculptrice plasticienne nîmoise a déjà réalisé de nombreux travaux sur Nîmes comme la statue de Nimeno II.

« Je me suis dit qu’un peu de douceur ne serait pas de trop après toutes les épreuves que nous avons traversées… et puis c’est le privilège d’une affiche réalisée par une femme ! », Serean Carone