Les cartels de la feria de Pâques dans les arènes d'Arles dévoilés

Les cartels de la feria de Pâques dans les arènes d'Arles ont été annoncés ce vendredi après-midi. Elle se déroulera du vendredi 15 au 18 avril. Au total, sept spectacles taurins sont programmés : une course camarguaise en ouverture, puis trois corridas formelles, une corrida équestre, une novillada piquée et une novillada non piquée. Des matadors vedettes à l'affiche comme El Juli, Jose Maria Manzanarès, Emilio de Justo ou encore Andrès Roca Rey. Également présents le Nîmois El Rafi et l'Arlésien Juan Leal.

Le programme complet

Vendredi 15 avril à 15h30

Course camarguaise avec les taureaux Clanclan ( manade Laurent), Marapan (manade Cuillé), Chicharito (manade Caillan), Muiron (manade du Ternen), Octave (manade Cuillé) et Titan (manade Laurent) pour les raseteurs Joachim Cadenas, Vincent Marignan, Youssef Zekraoui, Youssef El Mahboub, Lucas Lopez , Jamel Bouharguane, Enzo Bernard, Loïc Ameraoui, Hugo Dunan et François Martin.

Samedi 16 avril à 11h

Novillada sans picador : quatre erales de Tardieu Frères pour Lenny Martin (Béziers), Nino Julian (Nîmes), Cristián Torres (Salamanque) et Lucas Spagna (Arles).

Samedi 16 avril à 16h30

Corrida de toros : toros de La Quinta pour Antonio Ferrera, José María Manzanares et Andrés Roca Rey

Dimanche 17 avril à 11h

Novillada piquée : trois novillos de Gallon Frères et trois novillos de Talavante pour Yon Lamothe, Tristan et Raquel Martin

Dimanche 17 avril à 16h30

Corrida de toros : toros de Victoriano del Rio, Alcurrucen et Carmen Lorenzo pour El Juli et Emilio de Justo en mano a mano

Lundi 18 avril à 11h

Corrida de rejón : toros de Capea pour Rui Fernandes, Diego Ventura et Guillermo Hermoso de Mendoza

Lundi 18 avril à 16h30

Corrida de toros : toros de Jandilla et Vegahermosa pour Joselito Adame, Juan Leal et El Rafi

Vente des abonnements à partir du 7 février. Vente des places individuelles à partir du 21 mars.