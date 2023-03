Les cartels de la féria de Pentecôte 2023 à Nîmes, avec 8 français

La prochaine feria de Nîmes est programmée du 24 au 29 mai 2023. Pour cette féria de Pentecôte, les cartels ont été présentés par Marie Sara -Simon Casas était bloqué à Madrid, à cause de la grève des avions- ce vendredi matin, à la mairie de Nîmes. Un week-end marqué par le grand retour de Sébastien Castella. Avec lui, le samedi 27 (18h) : Juan Leal et Andrés Rocay Rey.

Les cartels 2023 : féria de Pentecôte, à Nîmes © Radio France - Philippe Thomain

Il y aura donc cette année 4 corridas, une course camarguaise.

Sur les 17 postes de toreros, il y 8 français seront présents, dont Lea Vicens. "C'est la première fois, je crois, que ça arrive, avance au micro France Bleu Gard Lozère Marie Sara. Il ne faut pas que les français toréent par protectionnisme, mais par mérite. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il se passe à Nîmes. Les français ont leur place dans une arène de première catégorie, parce qu'ils se sont hissés au meilleur niveau"

Marie Sara qui ajoute : "ça peut faire rêver quelques jeunes spectateurs français. Des jeunes qui peuvent s'identifier à cette passion-là. Dans un moment aussi dur, avec les attaques qu'on a subies cet hiver, on a besoin d'affirmer que la tauromachie, non seulement ça existe, mais ça marche. Il y a un vrai public qui attend ça chaque année, et la première réponse c'est de remplir les arènes.