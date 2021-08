Les cartels de la feria des Vendanges de Nîmes dévoilés

Les cartels de la feria des Vendanges de Nîmes ont été officiellement dévoilés ce jeudi matin. Elle se tiendra du 16 au 19 septembre prochains. Au total, six spectacles taurins sont programmés dans les arènes : quatre corridas, une corrida à cheval et une novillada. Des affiches alléchantes malgré le contexte difficile lié à la crise sanitaire. Côté matadors, les aficionados retrouveront des valeurs sûres de la tauromachie comme El Juli, Jose Maria Manzanares, Andres Roca-Rey ou encore Daniel Luque. Les toreros français trouveront aussi une large place avec El Rafi, Adrien Salenc, Juan Leal, la rejoneadora Lea Vicens et le novillero Solalito. Enfin, l'un des points d'orgue de ce cycle des Vendanges se déroulera le dimanche 19 septembre avec un seul contre six d'Antonio Ferrera face à des toros de Margé.

Côté toros, là encore des valeurs sûres avec Victoriano de Rio, Garcigrande, Domingo Hernandez et une corrida de Margé annoncée comme particulièrement impressionnante pour la corrida de clôture du dimanche.