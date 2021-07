Vacances : les cartes postales sont toujours incontournables, même chez les jeunes

Loin d'être dépassées, les cartes postales ont toujours la côte et notamment chez les jeunes. Reportage dans les rues de Toulouse.

Malgré la rapidité offerte par les réseaux sociaux et les selfies envoyés par MMS, les cartes postales sont loin d'être en voie de disparition.

Elles sont toujours une habitude pour les plus jeunes quand il s'agit de partager leurs souvenirs de vacances.

Des cartes pour Mémé ou en déco pour la chambre

"J'en ai choisi une avec le Capitole et son grand bâtiment et une autre où on voit le grand pont, mais je ne sais pas comment il s'appelle ?" interroge Rose. Chaque été, c'est la même scène : cette lyonnaise de 13 ans oblige sa famille à s'arrêter devant le présentoir des cartes postales.

"J'aime bien en envoyer à ma famille, à mes amis et puis à moi-même, parce que j'aime garder des souvenirs", explique Rose, avant de décrire un mur de sa chambre tapissé de cartes.

Céline, une Marseillaise de 25 ans de passage dans la ville rose, en achète une seule par an. Et celle là est quasiment obligatoire : "c'est pour Mémé, comme ça on leur raconte rapidement nos vacances". Son amie Zoé en reçoit, elle, beaucoup de ses amis : "des blagues comme pour mon anniversaire, j'ai reçu une image de fesses".

Au plus grand étonnement des vendeurs

Un plaisir partagé, quelles que soient les générations, et qui n'a pas échappé aux vendeurs de cartes. "Je pensais qu'ils pouvaient avoir tout ce qu'ils voulaient sur les applications mais ce n'est visiblement pas le cas" s'étonne Jean Emile. Il tient une boutique de souvenirs près de la Basilique Saint-Sernin.

Je suis souvent surpris de constater que les plus jeunes veulent encore acheter des cartes postales - Jean Emile, gestionnaire d'une boutique de souvenirs

Laïna, qui travaille dans une boutique de souvenirs près du Capitole, le constate aussi : "on en a re-commandé récemment parce qu'on était presque à court !"

Selon l’Union professionnelle de la carte postale (UPCP), environ 74 millions de cartes postales touristiques seraient envoyées chaque année. Sans surprise : 80 % des ventes ont lieu pendant l'été.