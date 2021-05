Les Castelroussins retrouvent les joies des salles obscures

"Oh, ça fait drôle !". Retrouver les salles obscures après six mois de fermeture, c'est une sensation étrange pour Audrey et sa petite fille Camille. A l'âge de quatre ans, elle découvre pour la première fois les fauteuils du cinéma CGR de Châteauroux, bien trop grands pour elle.

"C'est une première pour ma fille, nous avons sauté sur l'occasion. J'avais hâte de l'emmener. Ca m'a manqué, on est contents de retrouver notre culture cinématographique." Dépaysement garanti pendant cette projection du dessin animé La Baleine et l'Escargote car, à part la mère et sa fille, la petite salle d'une cinquantaine de places est vide.

Le cinéma a toujours fait partie de ma vie. C'est une grande joie, un grand plaisir. Je me faisais une fête, j'ai même mis une alarme sur mon téléphone pour ne pas rater ce rendez-vous !

Le cinéma CGR de Châteauroux a rouvert ses portes ce mercredi 19 mai. © Radio France - François Chagnaud

La première séance de Patricia, sera L'Etreinte. Dans ce film du réalisateur Ludovic Bergery, Emmanuelle Béart incarne une veuve en quête d'une nouvelle vie. Un thème cher à cette berrichonne, habituée des salles de cinéma. "Ça me parle. J'ai perdu un être très tendre il y a un moins d'un du fait du confinement, qu'il n'a pas supporté." Pendant cette réouverture, Patricia retrouve la puissance cathartique du septième art, apte à panser certaines plaies. "Le cinéma a toujours fait partie de ma vie. C'est une grande joie, un grand plaisir. Je me faisais une fête, j'ai même mis une alarme sur mon téléphone pour ne pas rater ce rendez-vous !", s'exclame-t-elle, tout sourires.

Le redémarrage du cinéma CGR de Châteauroux est resté mesuré, notamment en raison du couvre-feu maintenu à 21 heures et de la jauge de 35%. Pas de quoi gâcher le plaisir de son directeur. "Rentable ou pas rentable, on veut rouvrir. L'essentiel est de rouvrir. 35% c'est pas ce qu'on aurait aimé. Mais si il faut en passer par là, on l'accepte. On est surtout contents de rouvrir nos portes et d'accueillir du public", tranche Stéphane Castro.

