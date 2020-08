C'est un étonnant concours organisé sur le réseau social Twitter par un étudiant caennais : celui de la plus belle cathédrale ou église remarquable. Lancé il y a quelques jours, on en est déjà au stade des demi-finales. Rouen et Caen font partie des candidats.

Rouen et Caen en demi-finale d'un concours des plus belles églises remarquables

Il se dit "passionné d'architecture religieuse". Noé, un étudiant caennais en histoire de l'art, a lancé il y a quelques jours sur son compte Twitter un concours des plus belles cathédrales et églises remarquables. 32 édifices sur la ligne de départ, dont trois Normands (Bayeux, Caen et Rouen), et les votes qui sont ouverts jusqu'à ce mardi midi pour le dernier carré.

Après avoir éliminé Saint-Denis, Royan et Bayeux, Notre-Dame-de-Rouen est opposée à Sainte-Marie-de-la-Fleur, à Florence. De son côté, l'abbaye aux Hommes de Caen, qui a sorti Angers, Reims et Paris, se retrouve face à la Sagrada Familia de Barcelone.

Rien à gagner dans ce concours, sinon l'occasion pour Noé de faire connaître ce patrimoine : "ça a permis à certaines personnes de chercher des choses sur ces édifices. Sur les 32 du départ, certaines n'étaient pas très connues."

Plusieurs communes se sont même prises au jeu en relayant les appels au vote de Noé. Mention spéciale à Bayeux qui a salué son adversaire victorieux en quart de finale.