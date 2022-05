Les caves de la Reichsuniversität de Strasbourg ont bien été la scène de crimes médicaux nazis

La commission historique chargée de faire la lumière sur l'activité de la Reichsuniversität, l'université de Strasbourg durant l'annexion de l'Alsace, a rendu son rapport. Douze scientifiques et chercheurs de plusieurs pays ont planché pendant près de six ans. 150.000 archives étudiées,10.000 fichiers patients décryptés, 292 thèses de l'époque épluchées...

Tout est parti de la découverte en 2015 de trois planches anatomiques avec des restes humains appartenant à l'une des victimes du médecin nazi August Hirt. C'était dans les locaux d'institut de médecine légale. Ce médecin nazi avait fait gazer 86 victimes juives au camp du Struthof-Natzweiler pour se créer une collection de squelettes.

Lames retrouvées dans les collections de la faculté de médecine - Commission historique pour l'histoire

Alors l'université a voulu faire un vaste travail de mémoire sur cette période allant de 1941 à 1944. Elle a notamment voulu savoir s'il restait ou non d'autres restes humains de victimes juives d'August Hirt dans ses collections.

Premier enseignement, les collections de l'université ne contiennent donc pas d'autres restes humains ayant appartenu aux victimes juives d'August Hirt. "Cette collection n'existe pas" confirme Florian Schmaltz, professeur d'histoire contemporaine à l'institut Max Planck à Berlin et président de la commission. "Une autre collection de Hirt produite dans ses travaux précédents existe en revanche. Dans cette collection, ce sont des lames histologiques, il n'y a pas de restes humains de victimes du camp de Natzweiler" précise-t-il.

Ces lames du médecin nazi retrouvées à Strasbourg datent en effet toutes d'avant 1940. Elles comprennent en revanche les restes de deux prisonniers condamnés à mort en Allemagne en 1936.

En revanche, une troisième collection inconnue jusque là a été identifiée. Elle contient plus de 134 préparations humaines rassemblée à l'institut de pathologie sous la direction du docteur Friedrich Klinge dans la période 41-44. A priori sans lien avec des expérimentations criminelles même si tous les échantillons n'ont pas pu être authentifiés. "Sur les 134, les deux tiers sont identifiés. Donc la commission dit qu'il y a un travail à continuer" explique Christian Bonah, professeur d'histoire des sciences de la vie à l'université de médecine de Strasbourg.

134 préparations humaines retrouvées à la faculté de médecine, a priori non liées à une activité criminelle © Radio France - Antoine Balandra

Plus largement le rapport met des noms et des identités sur de très nombreuses victimes d'expérimentations humaines non consenties à la Reichsuniversität. 130 personnes ont par exemple été contraintes à des expériences en dermatologie. Des victimes ont aussi été documentées parmi les prisonniers de guerre russes du camp de Mutzig.

Il y a aussi le rôle de la clinique psychiatrique de la Reichsuniversität. Une centaine de patients ont en effet été transférés en Allemagne, à Hadamar, où ils ont ensuite été euthanasiés. Trois Alsaciens seulement en sont revenus.

Le Struthof "approvisionne" l'université

Le camp du Struthof a lui servi de sources d'approvisionnement en êtres humains sur des critères racistes (surtout des Sinté concernés) à au moins trois professeurs nazis de l'université. Le docteur nazi Eugen Haagen a par exemple mené des expérimentations sur 196 victimes du typhus.

Les préparations humaines retrouvées dans les caves de la faculté de médecine - Hôpital de Strasbourg

La commission indique donc que le caves de l'institut de médecine légal de Strasbourg ont bien été une scène de crime médical. Elle préconise la création d'un lieu de commémoration central ouvert au public notamment pour le groupe des 86 victimes juives d'August Hirt. Avec à chaque fois citation des noms et prénoms. Et pourquoi pas la mise en place sur le territoire de l'hôpital d'un chemin du souvenir.

Un wiki ouvert et éditorialisé, c'est à dire une base de données est déjà mise en ligne, avec les noms et les parcours de vie de nombreuses victimes. Enfin une exposition au centre européen du résistant déporté va se tenir du 6 mai 2022 au 19 mars 2023 au camp du Struthof sur le thème de la faculté de médecine de la Reichsuniversität de Strasbourg.

"L'université de Strasbourg ne dissimulera rien du passé. Les restes humains ne proviennent pas d'expériences criminelles. Après, nous avons tous les cas de figure ici de la barbarie nazie. Le matériel humain fourni à Hirt par exemple. Il faisait en fait ce qui était dans la logique de tout ce qui se faisait dans les facs de médecine allemande. Alors comme l'Alsace est française aujourd'hui, cela fait une exception française, mais Strasbourg n'était pas exceptionnelle par rapport à ce qui se faisait dans les universités allemandes" déplore Michel Deneken, le président de l'Université de Strasbourg.

Il estime que le travail de la commission est donc un devoir de mémoire nécessaire. D'ailleurs, les scientifiques ont pu bénéficier d'un budget de 750.000 euros pour leurs recherches.