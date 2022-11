Les célèbres sketchs des Inconnus de retour à la télévision ce lundi soir

"Les Chasseurs", "Auteuil Neuilly Passy, "Tournez ménages", "Télémagouilles". Ces célèbres sketchs des Inconnus rappellent à tous des souvenirs. Le trio culte sera reformé le temps d'un soir, ce lundi, à l'occasion d'un téléfilm, "Tous Inconnus", sur TF1 à 21 h 10. Dans ce programme, les téléspectateurs pourront revoir 19 des 180 sketchs diffusés dans "La télé des Inconnus" au début des années 90, mais repris par une soixantaine de personnalités.

ⓘ Publicité

JoeyStarr, Soprano, Nikos Aliagas, Pierre Palmade...

"Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus se réveillent un matin et constatent qu'ils sont devenus de parfaits inconnus : personne ne les reconnaît. Ils enquêtent et découvrent, incrédules, que leurs sketchs, parodies et chansons cultes, existent bel et bien, mais qu'ils ont été interprétés par d'autres comédiens", est-il écrit dans le résumé de l'émission de 2 heures. Les sketchs ont été tournés à l'identique, mêmes décors, costumes, et dialogues. Parmi eux, "C'est toi que je t'aime", "Les sectes", "Rap-tout" ou "Tournez ménages".

Parmi les personnalités qui ont accepté de reprendre ces sketchs cultes : l'actrice Isabelle Nanty, le rappeur JoeyStarr, le footballeur Adil Rami, le chanteur Soprano, l'animateur Nikos Aliagas, l'humoriste Pierre Palmade ou encore les YouTubeurs McFly et Carlito, que l'on peut voir dans l'extrait ci-dessous. "Certains que j'ai eus au téléphone me disaient qu'ils avaient très peur" de se frotter à ces personnages, passés dans la culture populaire", a assuré l'un des Inconnus, Pascal Légitimus.

Un retour des sketchs du trio ?

Cette soirée spéciale "Inconnus" est-elle synonyme du retour du trio ? Pour le moment, le groupe en sommeil n'envisage pas de revenir à la télévision avec de nouveaux sketchs. En revanche, Didier Bourdon et Pascal Légitimus voudraient remonter sur scène, mais pas Bernard Campan . "Ce serait trop casse-gueule, au mieux on dirait 'C'est aussi bien qu'avant', or ce métier, on le fait pour faire les choses en mieux", s'est-il justifié. Si "Tous Inconnus" est un succès, un deuxième numéro pourrait suivre. En outre, TF1 diffusera un documentaire sur le trio, à une date encore... inconnue.