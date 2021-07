Les centres de loisirs dans les starting-blocks

Alors que les enseignants plient bagages pour les vacances d'été, le travail commence en Isère comme ailleurs pour les colonies de vacances et centre de loisirs qui s'apprêtent à accueillir les enfants. Avec une certaine impatience pour ces derniers qui n'ont pas pu fonctionner pendant les vacances de printemps et avec des protocoles sanitaires allégés qui simplifient grandement les choses.

Encore le port du masque en intérieur pour les adultes

Même si il reste des obligations. "On doit encore faire en sorte de moins mélanger les publics et de ne pas trop brasser les enfants entre les différents groupes" explique Pascal Buis, co-président du Centre de loisirs enfance et famille (Clef) à Grenoble, quartier Hoche. "Ce n'est pas toujours évident parce que c'est aussi l'essence des centres de loisirs de créer de la rencontre, du lien entre les différents enfants de différents âges, mais pour tout ce qui est de l'extérieur en tout cas, on n'a plus de contrainte comme on a pu avoir à une époque". Les groupes, de seize à vingt enfants, peuvent également faire le plein d'inscriptions désormais. Le centre peut à nouveau organiser des séjours d'une semaine hors de sa structure, dans des campings et des hébergements de la région. "Après, pour nous, précise Pascal Buis, il y a quand même le masque pour les adultes à l'intérieur et des restrictions en termes d'hygiène sanitaire qui sont plus suivies [..] mais bon, ça s'est quand même rouvert en termes de possibilités pour nous et pour les enfants".

Le siège du Clef quartier Hoche à Grenoble © Radio France - Laurent Gallien

Une envie certaine de travailler chez les animateurs

Malgré l'absence d'activité pendant les dernières vacances de printemps et une année compliquée y compris pour les accueils du mercredi, le Clef n'a pas eu de problème de recrutement explique Pascal Buis. "On sent aussi qu'il y a un besoin de travailler pour certaines personnes, de renouer avec l'animation pour des personnes qui n'ont pas pu forcément bosser sur des précédentes vacances. Alors on avait bien anticipé quand même parce qu'on s'attendait justement à un peu de difficultés mais finalement on a eu toutes les équipes pour la préparation. Et là, tout est au complet". Tout est en place ? "On n'est jamais vraiment en place dans l'animation (sourire). On est en place quand les enfants sont là et parce qu'ils participent. C'est aussi un peu l'essence de la structure de les faire participer, co-construire les activités, etc. Après, oui, on est en place en termes d'équipes, on est en place en termes administratifs, etc. Et les inscriptions sont là ! ". Le Centre de loisirs enfance et famille de Grenoble, comme beaucoup d'autres, est plein. Signe que cet été était aussi très attendu par les parents et les enfants.