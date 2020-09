Les centres de vacances inquiets face à l'annulation massive des classes de neige

Alors que les premiers flocons sont tombés sur les Pyrénées, les annulations de classes de neige et de classes vertes s'accumulent pour les centres de vacances. Le manque à gagner pourrait fragiliser certaines structures.

Lors d'une saison normale, ses plannings débordent de réservations. Cette année, Patrick Bertana, directeur des centres de vacances VALT à Gouaux-de-Larboust derrière Luchon, affiche un taux de remplissage beaucoup moins élevé. Depuis la rentrée, de nombreux établissements scolaires décident d'annuler leurs voyages à la montagne, classes de neige et même classes vertes à l'arrivée du printemps. "Certains académies restreignent les voyages scolaires et de nombreux directeurs ne veulent pas prendre de risques", explique le directeur.

D'habitude, j'accueille quatre classes par semaine à partir de début janvier, cette année, ce sera forcément beaucoup moins

Un automne déjà difficile

Ces annulations en cascade s'ajoutent à une rentrée difficile. Le centre est normalement ouvert entre septembre et novembre mais cette année, des séjours sont prévus uniquement sur le mois d'octobre. "On travaille beaucoup avec les écoles de Bordeaux, mais la mairie a décidé d'annuler les voyages, donc on a perdu beaucoup de réservations", précise Patrick Bertana. "Si d'autres prennent ce genre de décisions, peut-être qu'en janvier je ne tournerai que sur deux semaines au lieu de cinq".

Les centres de vacances sont alors obligés de s'adapter et de s'organiser au jour le jour. Après un été très bien rempli par les colonies de vacances notamment, Patrick Bertana est obligé de réduire ses effectifs pour les mois à venir. "Normalement je bloque dix personnes, mais pour le moment ils ne sont que cinq, moitié moins", explique-t-il.

Il est clair que si on ne tourne pas correctement cet hiver, ça va remettre en cause la vie de l'association

Les pertes financières pourraient être importantes. Difficile à chiffrer à l'heure actuelle mais lors des deux premières semaines de fermeture au début du confinement en mars, la structure de Patrick Bertana qui regroupe plusieurs centres de vacances a perdu 400 000€. "C'est une perte énorme. L'hiver, c'est le moment le plus important de l'année, ça peut nous mettre en grande difficulté".