Les chalets des villages de Saint-Nicolas de retour à Nancy

La traditionnelle odeur de vin chaud embaume les chalets de la Place Charles III, en plein centre-ville de Nancy. Les marchés de Saint-Nicolas ont repris place depuis ce vendredi, et avec eux, l'esprit des fêtes de fin d'année. "J'adore cette période, et c'est pour ça que je fais toujours partie des premiers à venir sur place", confie Aline, venue spécialement de Lunéville pour l'occasion.

Une bouffée d'air

Evidemment, le vin chaud sera un incontournable pour elle cette année, comme les précédentes. Mais au détour des stands de pain d'épices et de bijoux, elle pourra trouver son bonheur ailleurs. Même si son amie Line, n'était pas si pressée que ça. "C'est un peu tôt pour se mettre dans l'ambiance, mais en ce moment, ça fait tellement de bien", se réjouit-elle.

C'est vrai que dans ce contexte de hausse des prix, une petite bulle de respiration ne se refuse pas. Et à ce petit jeu là, Virginie compte bien jouer son rôle depuis son chalet. "J'espère que les gens vont bien en profiter. On veut leur faire un plus grand plaisir, qu'ils viennent se détendre et retrouver le moral." Du temps que c'est avec modération, le moral n'aura aucun problème à remonter...