Les championnats de France de canoë-kayak : une aubaine pour le Nord Mayenne

Le plan d'eau de la Haie Traversaine va accueillir en juillet prochains les championnats de France de canoë-kayak. Plus de 1000 compétiteurs et leur famille, les hôtels et les restaurants du Nord Mayenne devraient faire le plein.

Le Nord Mayenne sera la vitrine du canoë-kayak en juillet prochain. Le département a été choisi pour accueillir les championnats de France de Canoë-Kayak, sur le plan d'eau de la Haie Traversaine, du 11 au 14 juillet prochain. La signature de la convention entre tous les acteurs a eu lieu ce jeudi sur le site.

Il y aura des courses de vitesse en ligne droite sur 200 et 500 mètres, des courses de paracanoë avec des sportifs handicapés, et des courses pour les enfants. Au total, 550 courses sur quatre jours, 110 clubs représentés, plus 1000 athlètes, 2000 bateaux. les organisateurs prévoient 6000 nuitées réservées sur quatre jours et 24 000 repas consommés. Plus de 100 bénévoles seront mobilisés pour encadrer l'événement.

Normalement le public pourra aussi profiter de la toute nouvelle base de loisir. Une association compte développer de nouvelles activités sur place, avec paddle, canoë, et parc aquatique gonflable. L'ouverture est prévue en juin.