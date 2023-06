Les championnats du jeu de quilles de neuf fêtent leur centenaire à Pau ce week-end

Du samedi 10 au dimanche 11 juin, Pau fête les 100 ans des championnats de France de quilles de neuf. Ce jeu traditionnel, dont la première compétition a été organisée à Pau en 1923. Samedi, les parties se dérouleront dans les allées de la place Verdun où un chapiteau a été monté pour l’occasion. Dimanche, place Récaborde au Hédas, une exposition, des initiations et des animations seront organisées pour faire découvrir la pratique aux curieux.

ⓘ Publicité

Jusqu'à 20 000 pratiquants à l'époque.

À l'époque, le jeu des quilles de neuf a réuni jusqu’à 20 000 pratiquants en Béarn, mais aussi dans le Pays Basque, les Landes, en Bigorre et dans le Gers. Aujourd’hui, il reste moins de 500 licenciés “Quand, on entend les quilles tomber, il y a plus d’un "quillous" à qui ça fait chavirer le chœur", plaisante Mathilde Lamothe, présidente du comité départemental de quilles de neuf. Pour elle, le jeu est bien plus qu’une compétition. “Les joueurs parlent la langue [le Béarnais]… Il y a un très fort ancrage, plus ou moins conscient”, explique cette passionnée, qui est allée jusqu’à écrire sa thèse sur le jeu des quilles de neuf.

Elle observe toute fois une rupture de transmission. On parle souvent “des anciens qui tenaient le plantier”, décrit Mathilde Lamothe. Cette baisse s’explique aussi par la disparition progressive des plantiers privés. "Beaucoup se trouvaient dans des auberges qui ont fermé", explique-t-elle. Depuis les années 1970, des mairies ont toutefois ouvert des plantiers municipaux. “Ils ont permis d'accueillir de manière beaucoup plus pérenne les aires de jeux”, se réjouit Mathilde Lamothe. L’objectif du comité est désormais de rajeunir la moyenne d'âge pour pérenniser la pratique.