VIDÉO - Un Rubik's Cube en 7 secondes : championnats de France à Saint-Germain-en-Laye

Saint-Germain-en-Laye, France

Connaissez-vous le Rubik's Cube, ce cube en plastique composé de petits carrés de couleurs mélangés et que l'on doit remettre en ordre ? Un objet curieux que vous n'avez sans doute jamais réussi à compléter et qui prend la poussière sur une étagère. Eh bien sachez qu'il existe des compétitions officielles de Rubik's Cube. Exemple en ce week-end de Pâques à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines. Pendant trois jours, les championnats de France de Rubik's Cube se déroulait dans le gymnase de la ville. 200 compétiteurs étaient présents.

Patience et dextérité

Si vous n'avez jamais réussi un Rubik's Cube, voici quelques conseils prodigués par Alexandre Carlier, 22 ans, l'un des meilleurs joueurs français : "Pour un débutant, le mieux est de commencer par faire une face. Il y a trois types de pièces : les arêtes, les coins et les centres. On se base par rapport à un centre et on va construire la face autour de ce centre, en mettant les quatre arêtes, et après les quatre coins." Selon le joueur originaire d'Annecy, il faut "un peu de patience au début". Sinon, l'une des façons d'apprendre à résoudre un Rubik's Cube est de se tourner vers des tutoriels sur internet.

Les championnats de France se composent de 18 épreuves différents : le Rubik's Cube classique, mais aussi les yeux bandés, ou avec les pieds. Selon Lina Tissier, l'une des organisatrices de la compétition, la pratique du Rubik's Cube "reprend en France et dans le monde, et ce après être un peu retombée."