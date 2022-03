Les chars du carnaval de Belfort finissent de se préparer

Les chars multicolores du carnaval de Belfort vont vous faire voyager dans le monde, mais aussi dans le temps, ce 27 mars 2022. Après deux ans d'absence à cause du covid, la parade alliant chars et musique revient dans les rues de la ville. Cette année, le comité des fêtes voit grand, il y aura dix chars à la place de sept - la moitié d'entre eux avait déjà été fabriqués en 2019 - et neuf troupes de danse.

Monsieur Carnaval sera brûlé à la fin de la parade © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

Chars du monde, et du monde pour les chars

Ces chars aux couleurs du monde ont été en partie construits avec des morceaux d'anciens chars. Du recyclage à l'assemblage, tout est fait à la main par les 150 bénévoles du comité des fêtes. Tous les après-midi depuis début janvier, ils se relaient pour que tout soit prêt à temps.

Le thème de cette année est le "Tour du Monde" © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

"Il faut un mois, un mois et demi pour fabriquer un char autotracté, avec 15 bénévoles dessus tous les après-midi. On est bon niveau calendrier, tout sera prêt pour le 27 ! " sourit Emmanuel Lippi, le président du comité.

Christian fait partie de la bande des constructeurs, il est présent chaque lundi, mercredi et vendredi pour son plus grand plaisir : "On est une bonne équipe, on a réussi à redynamiser les troupes qui s'étaient éparpillées à cause du covid. On a tous retrouvé notre entrain, c'est très sympathique !"

Un char spécial centenaire

Le char est paré des 102 blasons des communes du Territoire de Belfort © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

Le comité des fêtes veut aussi apporter sa pierre à l'édifice de la célébration des cents ans du Territoire de Belfort. Christian Beaujeux a donc eu l'idée d'un char unique en France. "On a regroupé tous les blasons du département pour les mettre sur un seul char. C'est une première en France. On a donné un blason vierge à chacune des communes, elles ont demandé aux enfants des écoles ou à des artistes de les illustrer."

Il y aura donc 102 blasons sur ce char. "Pour l'anecdote, Cravanche a du en créer un pour l'occasion car elle n'en avait pas. Et au contraire, Banvillars en a deux !" s'enthousiasme le grand moustachu.

Un hommage à un ancien membre du comité des fêtes

Le char de la Martinique © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

Le char de la Martinique rendra hommage à Michel Julliard, ancien membre du comité, décédé l'an passé. "Il y aura une banderole avec son visage dessus, car c'est lui qui l'a entièrement fabriqué", confie Emmanuel Lippi.