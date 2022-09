Les chasseurs à l'arc de Dordogne sont prêts pour l'ouverture de la saison

Ce dimanche sonne l'ouverture générale de la chasse pour les 17.000 chasseurs de Dordogne. De plus en plus délaissent le fusil et se tournent vers la chasse à l'arc.

Michaël à une cible en vue : un lapin en plastique couché sur le dos, au fond d'un trou. Il marche à pas feutrés sur les feuilles mortes, sort une flèche, et bande son arc. Il est à une vingtaine de mètres à peine de l'animal. Au bon moment, il lâche la corde. C'est loupé. La flèche se plante à quelques centimètres du lapin. "Il aurait fallu l'avoir au-dessus de l'épaule, au niveau du coeur ou des poumons. C'est là qu'on va pouvoir créer le plus d'hémorragie. Il va se mettre à saigner, et un petit animal comme ça on le retrouve pas très loin. La flèche l'a transpercé, il n'a pas souffert", explique le chasseur.

Ouverture de la saison

C'est l'ouverture générale de la chasse ce dimanche 11 septembre, à 8h. Une bonne partie des 17.000 chasseurs du département arpenteront les bois du Périgord, à l'affut d'un faisan, d'une perdrix, d'un lapin ou d'un renard. Et parmi eux, certains sortiront un arc, plutôt qu'un fusil.

En Dordogne, l'Ascaper, l'association des chasseurs à l'arc du Périgord recense 45 adhérents et forme chaque année 70 nouveaux chasseurs à cette méthode ancestrale. Une séance d'entraînement était organisée ce samedi, afin de se remettre en jambes.

Patience et précision

"Sur les lames, il y a deux, trois ou quatre tranchants. Et c'est affûté rasoir, il faut qu'on puisse se raser les poils de bras avec", explique Nicolas. Si bien que les flèches peuvent tuer aussi bien une vipère qu'un éléphant. Lui chasse aussi au fusil, comme Michael, mais ce qu'il préfère avec la chasse à l'arc c'est la sensation, le retour au pur instinct du prédateur. "Il y a tout un travail avant. C'est pas comme à la carabine où on va voir le gibier à 100 mètres et tirer. A l'arc, il va falloir s'approcher, ne pas faire de bruit, se mettre dans le bon sens du vent", sourit Michael. "Là on est tout prêt donc on le sent, on est fébrile", renchérit Bernard.

Un journée de formation obligatoire

Le revers de la médaille, c'est que la chasse à l'arc c'est un peu "la culture de rentrer bredouille". Les chasseurs peuvent passer plusieurs heures à suivre un animal, sans trouver d'occasion pour tirer leur flèche.

Pour pouvoir pratiquer ce loisir, il faut être titulaire du permis de chasse bien sûr. Une journée de formation spécifique est également obligatoire. En pratique, savoir bien viser nécessite des heures d'entraînement. Nicolas s'entraîne avec son arc traditionnel chaque jour. Michael utilise lui un arc à poulie, plus précis. Il s'entraîne trois fois par semaine sur des cibles dans son jardin.