Les chasseurs berrichons toujours aussi nombreux à l'heure de l'ouverture générale de la chasse

Vous allez sûrement croiser davantage de gilets oranges, de bottes de cuir et de fusils ces prochaines semaines dans les champs et les forêts du Berry. L'ouverture générale de la chasse a lieu ce dimanche. Dans l'Indre et le Cher, il déjà est autorisé d'abattre certaines espèces, comme le sanglier, depuis plusieurs mois.

L'Indre est un département qui se prête à la chasse. Il y a du gibier, il n'y a pas une grosse population civile, pas de grandes agglomérations, hors Châteauroux, qui peuvent contrarier l'exercice de la chasse ce qui explique cette stabilité

Pour chasser petit et grand gibier dès ce dimanche, les fédérations de l'Indre et du Cher ne manqueront pas d'adhérents. "On va dépasser les 11 000 chasseurs parce qu'on a 150 chasseurs de plus de date à date. Certaines personnes valident leur permis beaucoup plus tard, notamment les agriculteurs parce qu'à cette époque ils travaillent encore. On va maintenir facilement les effectifs cette année", confirme Gérard Génichon, président de la fédération des chasseurs de l'Indre.

Gérard Génichon, président de la Fédération des chasseurs de l'Indre (FDC36) dans son bureau à Châteauroux (Indre), le samedi 7 novembre 2020. © Radio France - François Chagnaud

"Depuis dix ans il y a quand même de plus en plus de femmes qui viennent à la chasse", poursuit-il. Même constat du côté du Cher. "Concernant les permis de chasser, on a environ le même nombre, c'est à dire 9 000 permis pris ces derniers jours. D'ici la fin de saison, on s'attend à enregistrer 11 000 permis, le même nombre que l'an passé", détaille François-Hugues de Champs.

Le nombre de chasseurs en légère augmentation dans l'Indre, explique le président de la Fédération départementale des chasseurs, Gérard Génichon Copier

"C'est une bonne surprise parce qu'on s'attendait à une chute d'effectifs significative et ce n'est pas le cas, alors que beaucoup de mes collègues ont perdu des adhérents. L'Indre est un département qui se prête à la chasse. Il y a du gibier, il n'y a pas une grosse population civile, pas de grandes agglomérations, hors Châteauroux, qui peuvent contrarier l'exercice de la chasse ce qui explique cette stabilité", se félicite enfin le patron des chasseurs de l'Indre.