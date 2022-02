Les chasseurs de fantômes débarquent à Migennes Collector

Migennes collector est de retour. Le salon Ciné-BD- séries TV retrouve cette année sa folie costumée après l'annulation de l'an dernier en raison de la crise sanitaire. Les clones de Spiderman, Chewbacca, Harry Potter ou du Capitaine kirk paradent dans la salle des sports : des héros tous masqués pour cette édition, pour obéir au protocole sanitaire.

S.O.S Fantômes ! © Radio France - Thierry Boulant

"Ghostbusters"!

Cette année, les chasseurs de fantômes font un malheur. Grace aux association Ghostbuster Project et la Ghostbuster Team 58, les fans du film de 1984 ( S.O.S fantômes ) ont débarqué en force à Migennes.

Dans sa combinaison beige frappée de l'écusson "Interdit aux fantômes", Laurent Bourdot est prêt à intervenir. Il a son matériel de 15 kg sur le dos. Cet employé d'une entreprise qui vend du bois, a tout fabriqué lui-même : il a confectionné le fameux "pack de protons" pour chasser les fantômes qu'on voit dans le premier film et le "reboot" de 2021, grâce à des plans qu'on peut trouver sur Internet. "En prenant mes temps de pause en semaine, j'ai travaillé pendant deux mois dessus" explique t-il satisfait.

à réécouter Enfin ! Le retour de Ghostbusters au cinéma

La Cadillac du film

A coté de lui Vlad, un Icaunais d'une quarantaine d'années, est venu à Migennes avec son "Hecto-1", la voiture d'intervention des "Ghostbusters". "C'est une Cadillac Fleetwood de 1984" détaille t-il , "C'est un ancien corbillard. C'est ce qu'ils ont utilisé dans le film. On essaye de la répliquer comme dans _S.O.S Fantômes_, de la peaufiner au fur et à mesure du temps". Une passion qui peut couter "plusieurs milliers d'euros" par an concède t-il.

Une Cadillac Fleetwood de 1984 maquillée comme dans le film Ghostbusters. © Radio France - Thierry boulant

Un hommage à Ivan Reitman

Une demi douzaine de chasseurs de fantômes ont fait le voyage à Migennes, pour partager leur passion avec les visiteurs du salon et incarner, comme Éric Robin, leurs héros : "C'est toujours du bonheur parce que du coup, on devient la star" raconte dans un sourire ce quadragénaire Troyen, " On devient les acteurs. On devient le petit côté bonheur. On amène le sourire aux gens. Et même s'il faut réexpliquer 200, 300, ou 400 fois notre passion aux visiteurs qui nous demandent aussi des photos, on le fait autant de fois qu'il le faut avec plaisir".

Les fans de Ghostbusters investissent Migennes Collector Copier

En se montrant à Migennes, cette joyeuse bande tient aussi à rendre une forme d'hommage au réalisateur américain du film, Ivan Reitman, à l'origine de Ghostbusters, parti il y a tout juste une semaine, amuser les fantômes.