Les châtelains du Limousin, à Dompierre-Les-Eglises ils redonnent une seconde vie au château

A Dompierre les Eglises, le château resté fermé au public depuis la révolution reprend vie. Un château à l'abandon lorsqu'en 2015 un couple de normands, le rachète. Les Frébourg y ont trouvé un nouveau souffle. Un souffle qu'ils veulent transmettre à leur château grâce à un travail acharné.

Florence et Stéphane Frébourg, les nouveaux châtelains de Dompierre-Les-Eglises, dans le nord de la Haute-Vienne, ne comptent plus les heures passées depuis un peu plus de deux ans à défricher, raboter, peindre ... bref à redonner vie à ce château laissé à l'abandon et dont les premières fondations remontent au 13 ème siècle. Les choses avancent grâce notamment à l'association des amis du château de Dompierre créée par leur fils et dont les adhérents viennent parfois prêter main forte au couple pour restaurer le château.

Florence et Stéphane Frébourg accompagnés d'un bénévole dans la cour intérieure du Château © Radio France - Françoise Ravanne

Les Frébourg avaient toujours rêvé d'avoir un château. Aujourd'hui ils sont à la tête d'un domaine de 40 hectares dont un immense étang qu'il faut aussi entretenir. Mais plus qu'un rêve ce château constitue aussi une nouvelle vie en particulier pour Florence Frébourg atteinte avant son arrivée ici d'une grave maladie. Une maladie qu'elle n'a pas encore totalement vaincue mais son château lui donne une nouvelle force : "Le fait d'être là ça me donne envie de vivre. Même s'il y a énormément de travail, c'est motivant d'apporter quelque chose pour ce patrimoine" confie t-elle.

"Nous voulons percer les secrets de ce château et c'est ça qui est passionnant", Stéphane Frébourg

Tout en rénovant pas à pas ce château, ils commencent aussi à en percer les mystères, ils ont fait connaissance avec un passionné d'histoire qui les y aide. "Madame De Montesquieu a vécu ici et elle aurait transmis ensuite ce château à sa fille" explique fièrement Florence... et Stéphane ajoute "On est parti de rien, c'est un puzzle qu'on reconstitue et c'est passionnant". Une petite salle musée avec les objets retrouvés est déjà ouverte au public lors des journées du Patrimoine.

Dans le Parc, les Frébourg ont fait reproduire des "Bronze" identiques à ceux du château de Chamborg © Radio France - Françoise Ravanne

Un énorme chantier, et plein de projets dans la tête

Leur objectif est d'accueillir à court terme le public et notamment les habitants de Dompierre-Les-Eglises. Ils envisagent d'ouvrir des chambres d'hôtes, une salle de réception. Un secteur qu'ils connaissent bien puisqu'ils étaient avant d'arriver en Limousin hôteliers restaurateurs à Honfleur. Mais les Frébourg on aussi l'ambition de créer sur leur domaine un spectacle pyrotechnique.