Les châtelains du Limousin : ils nous ouvrent les portes du château du Fraisse à Nouic

Qui sont ces châtelains du 21 ème siècle ? Ils sont encore beaucoup à vivre dans d'immenses demeures en Limousin. Des hommes et des femmes qui font tout pour préserver un lieu qui a traversé les siècles. Au château du Fraisse à Nouic, les Des Monstiers nous ouvrent leurs portes.

Au château du Fraisse à Nouic , c'est la même famille qui depuis bientôt 800 ans règne sur les lieux. Louis Des Monstiers est le fils aîné de la vingt-cinquième génération, et avant lui, sa mère, Sybil Des Monstiers : "J'ai épousé Jean-François Des Monstiers et à la mort de son père nous nous sommes retrouvés à la tête de cette demeure qui donne le vertige" expliquecelle qui est aujourd'hui marquise. Elle connait toute l'histoire du château qui remonte au 13 ème siècle. Une histoire que chaque membre de la famille se fait un devoir de raconter aux plus jeunes.

Un château qui a traversé les siècles mais où la vie ne s'est jamais arrêtée

Louis Des Monstiers et sa mère Sybil arpentent chaque pièce de leur immense château. Des pièces où la famille a toujours vécu et qui aujourd'hui encore ne restent pas inoccupées".

L'un des salons du château du Fraisse où l'on pénètre aprés avoir monté un escalier de style Henri II © Radio France - Françoise Ravanne

"Ici c'était le boudoir où je revois ma grand-mère écrire son courrier" raconte Louis Des Monstiers et un peu plus loin..." Là c'était ma chambre d'enfant , et c'est vrai que tout autour les portraits de mes ancêtres qui nous suivent du regard, c'était parfois impressionnant". Sybil Des Montiers aime quand les enfants envahissent les jardins et elle ajoute des anecdotes "Nous n'avons jamais eu de fantôme mais nous avons un vieux loup" Une histoire qui apparemment s'est transmise de génération en génération.

"Finie l'armée de domestiques, nous sommes devenus multitâches" Louis Des Monstiers

Mais dans la famille, certes très fière d'avoir conservé son patrimoine en bon état, on admet que l'héritage est parfois lourd à assumer. Depuis deux ans, de mai à septembre , le château peut se visiter.Il y a aussi des chambres d'hôtes. "Nous le faisons pour des raisons fiscales, c'est un petit plus pour entretenir ce château" explique Louis Des Montiers. "Mais c'est aussi un plaisir _de voir du monde et de continuer à donner de la vie à ce château"ajoute t-il. Des châtelains qui mettent au quotidien la main à la pâte. "Je fais la cuisine, je m'occupe du linge et je fais la chasse aux araignées"_ raconte Sybil Des Monstiers . "Et moi je m'occupe du domaine agricole, je suis aussi peintre, plombier, historien et même guide touristique, car l'armée de domestiques au château du Fraisse, il y a bien longtemps que c''est fini"

L'entrée principale du château du Fraisse © Radio France - Françoise Ravanne