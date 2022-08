Les "chauves-souris humaines" rassemblées aux championnats de France de wingsuit près de Nancy

"Leur but est simplement de voler !" Yves Grosse, le président de l'Ecole Française de Parachutisme Nancy Lorraine accueille ce week-end une quarantaine de wingsuiteurs. Ces femmes et hommes planent dans les airs à l'aide d'une combinaison avec des ailes à 4000 mètres d'altitude. La vitesse peut dépasser les 250 kilomètres par heure. Quand un saut en parachute dure en moyenne 50 secondes, le wingsuit permet de planer durant plus de 3 minutes dans les airs. Pour admirer ces "hommes chauve souris", des caméramans sautent eux-aussi et les images sont diffusés au sol pour le plaisir des spectateurs.

Max Diebold, double champion de France de wingsuit, prépare son équipement avant le grand saut. "On a un sac de parachutisme, on vient rajouter une wingsuit dessus. C'est une sorte de petite voile de parapente, l'air entre dans le caisson, ce qui va donner la rigidité et la forme d'aile."

Ce champion a débuté comme tous par le parachutisme. Il faut effectuer au minimum 150 saut avant d'enfiler les ailes. "Je m'attendais à quelque chose de très physique, vraiment gainé, vraiment dur. Mais en sautant, on est vraiment posé sur l'air. On passe d'un saut de 50 secondes sur un saut de parachutisme classique à un saut de trois minutes, quatre minutes. On fait des kilomètres en volant, on a vraiment le temps de se balader et de voir le paysage. Tout devient plus long, tout devient plus lent et du coup, c'est hyper agréable."

Des championnats de France qualificatifs pour les mondiaux

Max Diebold apprécie aussi toute la partie ultra technique de cette discipline où l'on est le seul maitre à bord. "On n'est pas dans une nacelle, on n'est pas dans un cockpit, c'est vraiment le corps et du coup toutes les modifications qu'on fait, ça impacte le vol."

Pour les épreuves du championnat de France, il y existe une épreuve en individuel "performance" et un autre championnat en duo, la partie acrobatique avec un caméraman. Pour la "performance", plusieurs épreuves technique sont mises en place (vitesse, durée de vol, placement dans les airs). Un jury juge à la vidéo et en fonction des données GPS à bord des compétiteurs. Ce week-end, les meilleurs pourront tenter de décrocher une sélection pour les championnats du monde en Arizona aux Etats-Unis en octobre prochain.