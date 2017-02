Les Chevaliers du Fiel bientôt de retour en Dordogne !

Les Chevaliers du Fiel joueront leur spectacle "à la carte" au Palio de Boulazac. Ce sera le 27 janvier 2018. La dernière fois qu'ils étaient venus en Dordogne, les Chevaliers avaient joué à guichets fermés. L'annonce de leur retour réjouit déjà les fans périgourdins

Ils sont de retour. Les Chevaliers du Fiel vont vous faire rire au mois de janvier prochain. Leur spectacle est annoncé au Palio de Boulazac "Les chevaliers du Fiel, à la carte". Ce sera samedi 27 janvier 2018 à 20h30.

Des places à partir de 35 euros. Le principe de ce spectacle: c'est le public qui choisit les sketchs et les chansons que les chevaliers interprètent pendant deux heures.

Les Chevaliers du Fiel seront de retour en Dordogne, moins de 2 ans après leur dernier show au Palio, c'était le 4 mars 2016 (à l'époque c'était pour le spectacle Otaké). Ce sera l'occasion d'aller les voir d'un peu plus près pour les fans des Chevaliers qui sont nombreux en Dordogne.

A l'image de Sylvette. Cette habitante d'Annesse et Beaulieu de 65 ans est fan depuis plus de 15 ans, et elle ne raterait pour rien au monde une émission télé ou radio avec les Chevaliers :

