Les chiens de traîneau ont la cote en Franche-Comté

L'activité chiens de traîneau est en plein boom en Franche-Comté. Tous les mushers du Jura et du Haut Doubs sont pris d'assaut par les réservations de touristes venus s'initier. Au Crouzet, Florent Jolibois est déjà complet jusqu'en mars et il reçoit encore plus de 100 appels par jour.