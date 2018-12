Les chocolats gourmands de Noël

Vaucluse, France

Sur les murs d'une maison bourgeoise de la rue de l’évêché à Carpentras on peut lire : "Jouvaud, chocolatiers de mère en fille et de père et fils".

Si les gourmands connaissent la boutique située au rez de chaussée, dans les étages les laboratoires de l'artisan voient s'affairer une vingtaine d'ouvriers très spécialisés. Savoir faire et modernité au service de la gourmandise, un reportage de Jean-Pierre Burlet :

Noël période intense chez Jouvaud chocolatier à Carpentras. Copier