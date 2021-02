"Les chœurs des restos" : une chanteuse messine veut remettre de la musique dans les restaurants

Un peu de musique pour se réchauffer les cœurs... La chanteuse messine Cynthia Brigantia décidé de lancer une opération originale : proposer des petits concerts dans les restaurants qui ouvrent à la mi-journée pour les repas à emporter et dont les clients pourraient profiter, juste le temps de retirer leurs achats.

Solidarité entre victimes de la crise

Une manière de redonner un peu de vie et d'animations dans les salles. Mais un moyen surtout d'afficher son soutien aux restaurateurs durement touchés par la crise, et pour elle, une occasion également de retrouver la scène. Car en temps normal, c'est dans les restaurants que la plupart du temps la chanteuse se produit.

"L'idée c'est de faire parler d'eux, d'expliquer qu'ils sont encore la. Et que nous, nous sommes la aussi, les chanteurs et musiciens, et que nous attendons que les choses avancent pour pouvoir reprendre notre métier, notre passion" confie Cynthia Briganti qui a d'ailleurs nommé cette initiative "Les chœurs des restos", en clin d’œil bien sur à l'association créé par Coluche.

Premier rendez-vous le 13 février

Elle sera pour cela accompagnée de ses habituels partenaires de duos : Nina Jack, avec qui elle forme Cyna girls, Chris Sorrelli avec Dark One, et Angelo Diego pour Alter Ego. Des restaurants ont déjà répondu positivement à sa proposition. Une première date est fixée au 13 février, au restaurant Les copains d'abord à Metz. Mais d'autres concerts devraient rapidement suivre.