Les Chorégies d'Orange évitent la cessation de paiements

Le plus ancien festival lyrique de France accuse un déficit d'un million et demi d'euros, et ne peut plus faire face à ses frais. L'Etat et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur volent à son secours en lui octroyant un prêt à court terme. Un sursis essentiel pour les Chorégies d'Orange.

Les Chorégies d'Orange vont enfin pouvoir sortir la tête de l'eau... Le festival lyrique, qui accuse un déficit d'un million et demi d'euros, se voit octroyer un prêt à court terme par l'Etat et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une aide essentielle pour finir la saison et éviter de justesse la cessation de paiements.

Pour la présidente du festival, Christine d'Ingrando, c'est le soulagement.

Je n'envisageais pas de mettre la clef sous la porte. Quand on a la chance d'avoir le plus ancien festival de France et d'avoir un patrimoine de ce niveau là, il faut que toutes les énergies se mettent ensemble pour envisager l'avenir (C. d'Ingrando)

Un audit va être lancé dès la rentrée. Il s'agit de réfléchir sur le modèle, sur le financement... Mais aussi sur la programmation des Chorégies. Le nouveau directeur Jean-Louis Grinda veut donner un coup jeune, innover, et surprendre le public.

On a pu constater une érosion de l'intérêt pour des artistes et des œuvres qu'on a beaucoup vus ces dernières années : on a eu cinq fois Aïda, cinq fois Tosca... Il faut offrir au public de nouvelles choses, qui l'émoustillent. Il faut faire revenir les ciné-concerts et la danse dans le théâtre antique (JL Grinda)

L'an prochain d'ailleurs, les Ballets Béjart seront présents aux Chorégies, ils interpréteront la "Flûte Enchantée". Côté opéra, on devrait voir le rare "Mefistofele" de Arrigo Boito et "Le Barbier de Séville" de Rossini, qui n'a jamais été donnée à Orange.

L'édition 2017 des Chorégies d'Orange s'achève samedi soir.