75e anniversaire du Débarquement : les cimetières militaires provisoires, une histoire méconnue

Le 6 juin 1944 à minuit, les pertes alliées s'élèvent déjà à plus de 10.000 hommes. Impossible de rapatrier les corps dans l'immédiat. Il faut les mettre en terre. Des cimetières provisoires sont donc mis en place un peu partout en Normandie dans les semaines, et même les jours qui suivent le Débarquement. Sur le secteur de Sainte-Mère-Eglise, il y en a trois. Les premières tombes sont creusées du côté de Carquebut, mais très vite, la place vient à manquer, et deux autres terrains sont investis.

En tout, 13 797 soldats sont inhumés dans ces cimetières. Des Américains pour l'immense majorité, mais aussi mille Allemands, dans un carré à part. Le général Roosevelt, fils du président américain Théodore Roosevelt est enterré dans le cimetière numéro 2 de Sainte-Mère. Après la Libération, les civils ont l'autorisation de venir se recueillir sur les tombes. Peu à peu les corps sont exhumés. Une partie des défunts est rapatriée. D'autres ont désormais leur tombe dans le cimetière de Colleville-sur-Mer, dans le Calvados.

Les dernières dépouilles quittent Sainte-Mère en 1948. Aujourd'hui, il ne reste des cimetières militaires qu'une stèle commémorative à chaque emplacement. Il est aussi possible de retrouver les noms des soldats inhumés sur le site du musée Airborne. Pour le maire de la commune, Jean Quétier, cette histoire est encore trop peu connue. Il aimerait qu'un monument y fasse référence sur le circuit mémoriel des touristes.

